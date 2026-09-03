ЦСКА давит на «Тигрес», чтобы закрыть переход Лусиано Гонду – источник

Московский ЦСКА оказывает давление на мексиканский «Тигрес», стремясь в ближайшее время закрыть сделку по переходу нападающего Лусиано Гонду, сообщает журналист Иисус Баррон на личной странице в социальной сети X.

Лусиано Гонду играет за ЦСКА с января 2026 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.