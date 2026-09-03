15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА давит на «Тигрес», чтобы закрыть переход Лусиано Гонду – источник

ЦСКА давит на «Тигрес», чтобы закрыть переход Лусиано Гонду – источник
Комментарии

Московский ЦСКА оказывает давление на мексиканский «Тигрес», стремясь в ближайшее время закрыть сделку по переходу нападающего Лусиано Гонду, сообщает журналист Иисус Баррон на личной странице в социальной сети X.

Лусиано Гонду играет за ЦСКА с января 2026 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
ЦСКА согласовал личный контракт с Брайаном Родригесом
Комментарии