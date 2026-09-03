Журналист Касагранде выразил мнение о ситуации между «Динамо», Платой и Мартинсом

Журналист и инсайдер из Бразилии Вене Касагранде опубликовал пост на фоне несостоявшихся переходов крайнего нападающего «Ботафого» Матеуса Мартинса и нападающего «Фламенго» Гонсало Платы в московское «Динамо».

«У меня есть мнение: московское «Динамо» отказалось от подписания Гонсало Платы и Матеуса Мартинса и вернуло игроков во «Фламенго» и «Ботафого» соответственно. При этом само официальное заявление клуба, по моему мнению, как будто подтверждает эту версию — если бы причиной был медицинский отвод, о нём, скорее всего, прямо бы сообщили», — написал Касагранде на своей странице в соцсети X.

Ранее «Динамо» сообщило, что приняло решение не совершать трансферы Мартинса и Платы в силу ряда причин, продиктованных долгосрочными интересами клуба.