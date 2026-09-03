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«Этому Бердыев учил Бухарова на примерах видео с Иброй». Шнякин – о голе Солари

«Этому Бердыев учил Бухарова на примерах видео с Иброй». Шнякин – о голе Солари
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о голе вингера «Спартака» Пабло Солари в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Родиной» (3:1). Он забил гол, по стилю похожий на мяч авторства экс-нападающего сборной Нидерландов Робина ван Перси на чемпионате мира — 2014.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 31'     1:1 Зобнин – 35'     2:1 Солари – 65'     3:1 Солари – 78'    

«Что самое крутое в голе Солари? Классическое, умное, прекрасное форвардское открывание. Ну это школа. Этому Бердыев учил Бухарова на примерах видео с Иброй. Не беги вперёд. Сначала ускорься поперек поля, набери скорость в сравнении с защитником. Плюс Солари бежит в защитника, чтоб чувствовать его позицию и не попасть в офсайд. Ну, браво же!

Впечатляет отношение «Спартака» к кубковым матчам. С настроением, хорошим составом, куражисто. Не забивают на групповые матчи», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

После трёх туров группового этапа Кубка России «Спартак» возглавляет группу А набрав семь очков. «Родина» заработала три очка и располагается на четвёртой строчке.

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