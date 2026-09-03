«Этому Бердыев учил Бухарова на примерах видео с Иброй». Шнякин – о голе Солари

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о голе вингера «Спартака» Пабло Солари в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Родиной» (3:1). Он забил гол, по стилю похожий на мяч авторства экс-нападающего сборной Нидерландов Робина ван Перси на чемпионате мира — 2014.

«Что самое крутое в голе Солари? Классическое, умное, прекрасное форвардское открывание. Ну это школа. Этому Бердыев учил Бухарова на примерах видео с Иброй. Не беги вперёд. Сначала ускорься поперек поля, набери скорость в сравнении с защитником. Плюс Солари бежит в защитника, чтоб чувствовать его позицию и не попасть в офсайд. Ну, браво же!

Впечатляет отношение «Спартака» к кубковым матчам. С настроением, хорошим составом, куражисто. Не забивают на групповые матчи», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

После трёх туров группового этапа Кубка России «Спартак» возглавляет группу А набрав семь очков. «Родина» заработала три очка и располагается на четвёртой строчке.