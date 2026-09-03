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«За всех нас отдувается». Защитник «Динамо» Мх — о флеш-интервью Вадима Евсеева

«За всех нас отдувается». Защитник «Динамо» Мх — о флеш-интервью Вадима Евсеева
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Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался о нашумевших флеш-интервью наставника махачкалинцев Вадима Евсеева.

— Флеш-интервью Вадима Евсеева. Он каждый раз выдаёт что-то огненное.
— Вадим Валентинович за всех нас отдувается. Нужно ещё учесть, что флеши — один из самых эмоционально тяжёлых видов интервью. Ты с пылу с жару вышел с игры, и тебе нужно что-то выдать.

— Внутри команды он тоже ведёт себя эксцентрично?
— Он достаточно сдержанный. Мы его понимаем и уважаем, он нас чувствует и понимает.

— А как в целом можешь Евсеева охарактеризовать?
— Вадим Валентинович — хороший психолог, создаёт правильную атмосферу в команде. Он и сам был прекрасным футболистом. Как и я, играл крайнего защитника. Его футбольные подсказки мне помогают. Он может досконально разобрать: вот здесь ты так должен стоять, а здесь — действовать по-другому, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

Махачкалинское «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России бело-голубые занимают четвёртое, последнее место в группе.

Полное интервью с Сундуковым можно прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.
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