«Лидс Юнайтед» до самого конца трансферного окна в английской Премьер-лиге пытался оформить сделку по переходу российского полузащитника Александра Головина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Головин был готов ехать в эту команду, но трансфер сорвался по политическим причинам. Основным препятствием стала невозможность обеспечить стабильную выплату зарплаты россиянину, ведь английские банки сейчас практически не работают с физическими и юридическими лицами из России», ― добавил источник «Чемпионата».

Головину 30 лет. За монегасков хавбек выступает с 2018 года и провёл 270 встреч, в которых отметился 40 голами и 47 результативными передачами. Прежде 30-летний футболист играл за ЦСКА. Его контракт с клубом Лиги 1 рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего хавбека, способного сыграть на левом фланге атаки, в € 18 млн.