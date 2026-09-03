Джику рассказал, как прошла адаптация его семьи в России

Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал, как прошла адаптация его самого и его семьи в России.

— Как прошла адаптация твоей семьи в России?

— Привыкнуть к жизни в Москве было несложно, потому что это большой, красивый и очень удобный город для жизни. Как я уже говорил, для нас также была важна безопасность. Мои дети учатся на французском. Сын занимается футболом, дочка — гимнастикой рядом с домом, зимой учились кататься на коньках. Для детей в Москве очень много всяких развлечений, парков. Любим все вместе гулять по центру. Были в Большом театре всей семьёй, когда прилетали мои родители. Поэтому могу сказать, что в бытовом плане первый год в Москве получился очень хорошим. А дальше пусть будет еще проще и радостнее, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».

Футболистом красно-белых ганец стал в сентябре 2025-го. Прежде он выступал за «Фенербахче».