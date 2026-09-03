Босс «Монако» выступил с заявлением насчёт сорвавшихся трансферов Балогуна и Камара

Спортивный директор «Монако» Тиаго Скуро объяснил, почему полузащитник Ламин Камара не перешёл в «Челси», а нападающий Фоларин Балоган — в «Эвертон».

Перед самым закрытием летнего трансферного окна Балоган отказался от перехода в «Эвертон» за £ 40 млн, а «Монако» в последний момент передумал продавать Камара в «Челси» за £ 47 млн.

«Летом к нам обратилось несколько клубов насчёт Ламина. Мы всякий раз давали понять, что наш приоритет — сохранить его. Мы напрямую поговорили с Ламином, и это было нормальный и дружелюбный разговор, во время которого он также выразил желание остаться.

В четыре часа дня Балогун был в Ливерпуле и проходил медобследование. Все складывалось довольно хорошо. Около семи часов к нам обратился «Эвертон» с вопросами насчет медобследования Балогуна, и эти вопросы выглядели совершенно бессмысленными для нашей медицинской службы и личного медицинского персонала игрока. Объяснений оказалось недостаточно, чтобы развеять их сомнения.

Далее начались переговоры между медицинскими службами здесь и там. Это заняло целую вечность, два или три часа, и потребовало привлечения других докторов. Это нормальная ситуация, когда доктор клуба выражает сомнения. Это вполне нормально, что клубы интересуются мнением других специалистов и обсуждают снимки.

Однако в последний день окна мы были под давлением, потому что время быстро заканчивалось. Я бы сказал, что уже через полтора часа после контакта пресса сообщила, что Балогун провалил медобследование.

Затем «Челси» увидел в этом возможность: «Ага, «Монако» нужны деньги. У Балогуна какие-то проблемы. Давайте попытаемся». Они имели право сыграть в эту игру, никаких проблем. «Челси» обратился и сказал: «Мы можем быть вашим решением». В тот момент мы открыли дверь к переговорам.

Мы начали обсуждать с «Челси» переход Ламина. Я лично сообщил об этом игроку. Я позвонил ему и уведомил его агента, как мы это всегда делаем. Все было очень открыто. Мы обсудили условия перехода Ламина в «Челси». Тем временем, продолжались медицинские переговоры насчет Балогуна. И около 10 вечера по нашему времени или чуть раньше «Эвертон» понял, что проблем нет. Мы были готовы позволить им подписать игрока.

«Челси» всё пытался и пытался: «Что насчёт Ламина? Что насчёт Ламина?» Я разговаривал с ними последние 10 дней. Как только мы получили информацию по Балогуну, мы вернулись к «Челси» и сказали им: «Наша сделка будет там. А сделки по Ламину не будет, и это справедливо». Это тоже часть игры. Нет причин говорить, что «Монако» несправедлив, «Монако» неправ, когда вы пытаетесь найти решения в последний день, и часики тикают. Каждый справедлив и дружелюбен в футбольной индустрии, кроме «Монако». Так это преподносилось.

Мы вновь уведомили всех, что сделки с «Челси» нет. Мы двинулись дальше. В АПЛ есть механизм, позволяющий запросить один дополн