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«Унизили и очернили меня». Обамеянг сделал заявление о завершении карьеры в сборной Габона

«Унизили и очернили меня». Обамеянг сделал заявление о завершении карьеры в сборной Габона
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Нападающий испанского «Депортиво» и экс-игрок сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сделал заявление, связанное с уходом из национальной команды. Напомним, ранее лучшего бомбардира в истории «пантер» правительство Габона назвало ответственным за провал на Кубке Африки 2026 года, после чего временно распустило команду.

«Они унизили и очернили меня, хотя я играл на Кубке африканский наций с травмой. Это последняя капля, и я лучше остановлюсь здесь», — приводит слова Обамеянга Trtafrika.

Габон под руководством Себастьена Минье попал в группу A отбора на Кубок африканских наций 2027 года. В одном квартете с «пантерами» оказались Марокко, Нигер и Лесото.

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