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Джику рассказал, почему выступает за сборную Ганы. Игрок родился во Франции

Джику рассказал, почему выступает за сборную Ганы. Игрок родился во Франции
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Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал, почему выступает за сборную Ганы.

— Ты родился во Франции, а играешь за сборную Ганы. Кем себя ощущаешь в большей степени — французом или ганцем?

— Мой отец — ганец, а мать — француженка. Считаю, что мне повезло. Ведь имею полное право считать себя представителем обеих культур. Это помогает быть открытым миру. Стараюсь передать это своим детям. Я впервые побывал в Гане, когда мне было 8 лет. Отец отвёз меня в родную деревню показать, где и как он жил в детстве. И я сразу почувствовал большую привязанность, связь с этой культурой и страной. А потом стал играть за сборную, и это чувство только укрепилось. Ну, а Франция — это страна, где я вырос, с которой тоже чувствую большую связь.

— В Гане ты построил дом.

— Да, для своих родных. Я видел условия в деревне: было что исправить, и в течение нескольких лет я привёл их дом в порядок, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».

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