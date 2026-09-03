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«Всё для клубов РПЛ». Защитник «Динамо» Мх критически отозвался о формате Кубка России

«Всё для клубов РПЛ». Защитник «Динамо» Мх критически отозвался о формате Кубка России
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Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков выступил с критикой насчёт формата Фонбет Кубка России.

– Тебе нравится нынешний формат Кубка? Большие клубы в регионы теперь заезжают редко.
– Очень тяжёлый формат. Мне он откровенно не нравится, поскольку у таких клубов с периферии, как «Спартак-Нальчик», мизерные шансы пробиться высоко. Всё это сделано для удобства команд РПЛ, пока нет еврокубков. Прежний формат, когда до финала Кубка доходили «Тосно» и курский «Авангард», нравился значительно больше. Принимаешь в родном городе условный «Зенит», собираешь много болельщиков. Такие праздники стали редкостью, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

В Кубке России махачкалинское «Динамо» занимает четвёртое, последнее место в группе.

Полное интервью с Сундуковым можно прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.
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