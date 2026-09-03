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Сундуков: вместо легионеров третьего сорта пусть лучше наши молодые в РПЛ играют

Сундуков: вместо легионеров третьего сорта пусть лучше наши молодые в РПЛ играют
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Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался насчёт ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.

– Ужесточение лимита на легионеров – добро или зло?
– В данной ситуации это добро. Но если клубы вернут в еврокубки, а сборная будет участвовать в отборах на крупные турниры, лимит станет злом. Сейчас уровень легионеров и наших молодых футболистов плюс-минус один и тот же. Раньше в РПЛ играли Халк, Витсель, Кураньи. Такие иностранцы тянули команды наверх. Теперь для качественного легионера чемпионат России – точно не первый выбор и, может, даже уже не второй. Поэтому сюда часто приезжают легионеры третьего и четвёртого сорта. Вместо таких пусть лучше наши молодые играют, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

Махачкалинское «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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