Александр Мостовой объяснил, почему Арсен Захарян не добился успеха в «Реале Сосьедад»

Бывший футболист «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о неудаче атакующего полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

— Почему Арсен Захарян не смог добиться успеха в «Реале Сосьедад»?

— Все ведь знают, какой он игрок, правда? Много травм. Мне кажется, проблема именно в этом. Честно говоря, даже не знаю, что там происходит на самом деле. Это обидно. Ему 23 года. Мне очень нравилось, когда он начинал здесь, в московском «Динамо». У него тогда всё здорово получалось. У него невероятный талант, но молодые ребята в России живут совсем другой жизнью. У них много денег, ну ты понимаешь… Они не такие, как мы. Мы тоже были молодыми, но у нас не было ничего. В старой советской системе у нас не было ни денег, ни дома, где жить, вообще ничего. Мы практически ничего не зарабатывали, — приводит слова Мостового Noticias de Gipuzkoa.

Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. За это время Арсен принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами. В новой кампании россиянин провёл три минуты в матче 1-го тура Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с «Реалом Сосьедад» рассчитано до лета 2029 года.