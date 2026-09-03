Джику высказался о благотворительности

Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал, что занимается благотворительностью.

— Знаем, что, помимо инвестиций, ты занимаешься благотворительностью. В частности, в разгар коронавируса создал специальный фонд помощи больницам в Страсбурге.

— В тот тяжелейший период многие больницы не справлялись, была огромная нагрузка. Я помогал с транспортировкой больных, с медикаментами.

Конечно, не ограничивался помощью в ковид. Например, есть мальчик с синдромом Ангельмана, которого я поддерживаю уже несколько лет. Ему нужно было лечение в специализированном центре, потому что это очень редкое заболевание, и найти необходимую помощь очень сложно. Занимался этим, пока играл в Турции, и сейчас продолжаю. На связи с его родителями. Очень рад, что есть прогресс.

А еще в Гане, в родной деревне моего отца, помогаю школе, чтобы дети имели доступ к образованию, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».

Футболистом красно-белых ганец стал в сентябре 2025-го. Прежде он выступал за «Фенербахче».