2 медосмотра и 3 бизнес-джета — стали известны подробности трансфера Фофана в «Сандерленд»

«Сандерленд» официально подтвердил приобретение вингера французского «Лиона» Малика Фофана. Издание The Guardian приводит подробности самого безумного трансфера лета.

1 сентября, в заключительный день летнего окна, в аэропорту Лиона Фофана ждали два частных самолета. Один был направлен «Сандерлендом», другой — «Кристал Пэлас».

Изначально Фофана собирался перейти в «Сандерленд», но затем, переговорив с главным тренером «Пэлас» Пьером Сажем, с которым ему довелось поработать в «Лионе», передумал и выбрал «орлов». «Черные коты» не сдались, и два клуба АПЛ устроили Малику медосмотр.

Затем в Лион прибыл третий частный самолет — с владельцем «Сандерленда» Кириллом Луи-Дрейфусом на борту. Переговорив с боссом клуба Фофана вновь изменил своё решение, и вернулся к своему первоначальному варианту с «Сандерлендом».

В итоге «Сандерленд» приобрёл Фофана за рекордные для своего клуба £ 47 млн, заключив с 21-летним игроком сборной Бельгии контракт до 2031 года.