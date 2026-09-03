«Знаешь, в чём разница с прошлой жизнью?» Мостовой ответил, сколько бы он сейчас стоил

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о разнице времён, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько бы сейчас стоил футболист его уровня.

— Сколько бы сейчас стоил игрок вроде Александра Мостового?

— (Смеётся) Сейчас это были бы огромные деньги. В 1992 году, когда я уходил в «Бенфику», «Спартак» получил за меня один миллион долларов. Представляешь? Обидно, что я родился на несколько лет раньше. С этим миллионом долларов я бы купил Кремль. Но признаю: моя жизнь не была трудной. Она была лёгкой. Мне было 18 лет, и она сильно отличалась от той, которую я мог бы вести сейчас, в 50. Мне просто нравилось играть в футбол, и всё. Я был счастлив быть футболистом. Больше мне ничего не было нужно. О других вещах я не думал. Знаешь, в чём разница с прошлой жизнью? Когда нынешний игрок получает первый контракт, он сразу начинает думать о бизнесе. А раньше ты мечтал о кроссовках, спортивном костюме — и больше ни о чём. И ты был счастлив. Многие игроки сейчас начинают очень рано и наслаждаются жизнью, хорошо играя в футбол. Это касается не только Захаряна. То, что с ним происходит, случается со многими ребятами. Хотя я до сих пор не понимаю, откуда у него столько травм, — приводит слова Мостового Noticias de Gipuzkoa.

58-летний Мостовой является футбольным экспертом. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».