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«120 играли в топ-лигах. И я был лучшим. Не один год». Мостовой — о россиянах в Европе

«120 играли в топ-лигах. И я был лучшим. Не один год». Мостовой — о россиянах в Европе
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об уменьшении количества россиян в топовых европейских лигах.

— Лет 10-15 назад присутствие российских игроков в ведущих лигах было чем-то само собой разумеющимся. Теперь же они, напротив, исчезли...
— Да. Нас было очень много, причём великолепных футболистов. Недавно читал старую газету, там на первой полосе была моя фотография. Меня признали лучшим российским игроком. Мы играли за пределами России и даже не осознавали по-настоящему, насколько мы важны. Для нас это было чем-то обыденным. За рубежом выступало около 200 российских футболистов! Только представь! Причём примерно 120 из них играли именно в топ-лигах. И я был лучшим. Не один год, а несколько, потому что провёл 15 лет вне России. Сейчас тех, кто играет в крупных соревнованиях, остались единицы: Сафонов в «ПСЖ», Головин в «Монако», Захарян в «Реале Сосьедад» и ещё пара человек, — приводит слова Мостового Noticias de Gipuzkoa.

58-летний Мостовой является футбольным экспертом. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

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