«Непонятно, хорошие они или плохие». Мостовой высказался об изоляции российского футбола

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о положении российского футбола в период отсутствия выступлений клубов и национальной команды в европейских и международных турнирах.

— Как обстоят дела с футболом в России?

— Чемпионат довольно неплохой. Раньше ведь постоянно побеждал один и тот же клуб. А сейчас бьются «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», «Динамо»… Все сражаются. Они не играют в Европе, и это чувствуется. Непонятно, хорошие они или плохие. Когда обыгрываешь какую-нибудь сборную Таиланда со счётом 8:0, что это значит? Игроки сами не знают своего уровня. Им не с кем себя сравнить. Только российская лига, и всё. Нельзя сравнивать их уровень ни с кем. Повторюсь: невозможно понять, сильные они или слабые. Они думают, что хороши, но на деле это может быть не так, — приводит слова Мостового Noticias de Gipuzkoa.

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