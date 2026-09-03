Александр Мостовой: с бандой, какая была у «Сельты», мы должны были каждый год играть в ЛЧ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о своём периоде в «Сельте», известном матче с «Реалом Сосьедад» в 2003 году, а также рассказал, следит ли за галисийским клубом в текущей ситуации.

— Вы были частью одного из самых знаковых составов «Сельты» в истории…

— Скажу тебе одну вещь. С такой бандой, какая была у нас, мы должны были каждый год играть в Лиге чемпионов. Тогда конкуренция в испанской лиге была невероятно высокой. Посмотри теперь: например, «Манчестер Юнайтед» уже не является завсегдатаем Лиги чемпионов, «Челси» в этом сезоне вообще не играет в Европе… А в те годы в чемпионате Испании помимо «Реала» и «Барсы» были такие команды, как «Депортиво», «Валенсия». Сейчас стало проще: можно занять восьмое место в лиге и попасть в Лигу чемпионов.

— Помните тот матч против «Реала Сосьедад» на «Балаидосе», который лишил басков титула?

— Конечно, помню. Кто забил два гола? Александр Мостовой. У меня есть запись того матча. Я тогда много забивал и отдавал голевых передач. Помню ту игру. Дело в том, что для нас тоже многое решалось — выход в Лигу чемпионов. Победив в том матче, мы достигли своей цели. Для нас в тот день не существовало другого результата, кроме победы. Это был потрясающий матч. Помню, стадион был забит болельщиками «Реала». Это было нечто великолепное, — приводит слова Мостового Noticias de Gipuzkoa.

58-летний Мостовой является футбольным экспертом. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».