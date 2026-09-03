«Позвонил друг, позвал, дали денег — он согласился». Мостовой — о карьере тренера Карпина

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о тренерской карьере наставника сборной России Валерия Карпина.

— Как поживает Валерий Карпин?

— То же самое, что я говорил раньше, скажу и сейчас. Сборная играет только товарищеские матчи против таких команд, как Куба, Таиланд или Никарагуа. Никто не знает реальной силы этой команды. На сборы они всегда привозят около 50 человек. Каждый, у кого есть российский паспорт, уже считается игроком сборной. Это ненормально. Обычно вызывают 25 человек, а мы вот против Индонезии привезли 40. При этом некоторые даже не играют за свои клубы. Соревнований нет. Валера чувствует себя прекрасно. Он работает больше четырёх лет, при нём команда ничего не решает, сплошные товарищеские матчи. Он главный тренер сборной, ему хорошо платят. Никаких рисков, никакой ответственности. После чемпионата мира многих специалистов уволили, а в России он продолжает спокойно работать.

— Вам никогда не хотелось стать тренером?

— Я открыт к предложениям, но мне никто не звонит. Раньше и Карпин не собирался становиться тренером. Не хотел. Остался жить в Испании, у него всё было отлично. Позвонил друг, позвал, дали денег — он согласился. У меня такого круга друзей нет.

— Поддерживаете ли вы отношения?

— Весьма поверхностные. Пересечёмся — поздороваемся, и на этом всё. Он состоит в определённой группе людей, которая привела его на этот пост, и держится вместе с ними. Они всегда заодно и никого лишнего к себе не подпускают. Если честно, я совершенно спокоен и счастлив, — приводит слова Мостового Noticias de Gipuzkoa.

Карпин и Мостовой выступали вместе в составе «Сельты» с 1997 по 2002 год. Сейчас Мостовой является футбольным экспертом, а Карпин с 2021 года возглавляет национальную команду России, которая с февраля 2022-го не принимала участия в официальных матчах.