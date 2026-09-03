«По-прежнему восхищает его игра. Вот это футболистище!» Мостовой — о рекордсмене «Сельты»

Бывший футболист футболист сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, следит ли за галисийским клубом в текущей ситуации, а также отметил рекордсмена и легенду команды испанца Яго Аспаса.

— Следите за «Сельтой» издалека?

— Разумеется. Я смотрю абсолютно все матчи. Видел недавнее домашнее поражение от «Атлетика». Мне оно совсем не понравилось. Очень жаль. Но меня по-прежнему восхищает игра Яго Аспаса. Вот это футболистище! Когда меня зовут в Виго на какие-нибудь мероприятия, я всегда говорю, что Яго — лучший игрок в истории «Сельты», а Мостовой — второй. Это нормально. Он свой, клубный воспитанник, выступает за команду уже много лет. Я русский. Меня тоже считают легендой «Спартака» и «Страсбурга», где я пробыл всего полтора года.

— Всё реже можно увидеть игрока, остающегося в одной команде столько лет…

— Так я всегда и говорю. Если ты считаешься или являешься отличным футболистом, нельзя играть всего год, два или три. Нужно играть, как Месси — 20 лет, или как Роналду. Я начал в «Спартаке» совсем молодым, в 17, и стал чемпионом Советского Союза в 19. Я отыграл много сезонов и забил уйму голов. Были и травмы. В 20 лет в московском «Спартаке» я просидел без футбола больше года из-за повреждений. Перенёс три операции, — приводит слова Мостового Noticias de Gipuzkoa.

58-летний Мостовой является футбольным экспертом. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

Аспасу 39 лет. Он является воспитанником галисийцев и выступает за первую команду «небесных» с 2008 года. В 2013-м форвард выступал за «Ливерпуль» и «Севилью», но в 2015 году вернулся в «Сельту», где играет до сих пор, являясь рекордсменом клуба по количеству матчей (575) и голов (223).