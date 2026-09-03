«Ботафого» может подать иск в суд на «Динамо» за использование фото Мартинса — Globo

«Ботафого» пытается оспорить решение московского «Динамо» отказаться от подписания вингера Матеуса Мартинса. Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, в связи со срывом сделки «Ботафого» рассматривает разные варианты реакции. В частности, бразильцы могут подать в суд на «Динамо» за неправомерное использование фотографий Мартинса при его прибытии в московский аэропорт — москвичи публиковали фото и видео с прибытием игрока.

Отмечается, что «Ботафого» не согласен с медицинским выводом «Динамо», поскольку Мартинс регулярно выходил в составе. Бразильский клуб предложил московской стороне переговоры с собственным медицинским штабом по этому вопросу.

Ранее «Динамо» сообщило, что приняло решение не совершать трансферы нападающего «Ботафого» Матеуса Мартинса и нападающего «Фламенго» Гонсало Платы в силу ряда причин, продиктованных долгосрочными интересами клуба.