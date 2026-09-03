Вратарь «Хетафе» установил рекорд по числу матчей подряд в истории чемпионата Испании

Вратарь «Хетафе» Давид Сория стал рекордсменом чемпионата Испании по количеству матчей подряд в стартовом составе. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

«Хетафе» на выезде проиграл «Осасуне» со счётом 0:1 в матче 3-го тура Ла Лиги. Для 33‑летнего голкипера эта игра стала 193‑й подряд в чемпионате. По этому показателю он превзошёл бывшего полузащитника «Реала Сосьедад» Хуана Антонио Ларраньягу — 192 игры. Отметим, что Ларраньяга за свою карьеру выступал только за один клуб — «Реал Сосьедад» (1980-1994).

Серия Сории началась 13 августа 2021 года. С тех пор 33‑летний футболист не пропустил ни одного матча.

Давид — воспитанник мадридского «Реала». Испанец выступает за «Хетафе» с 2018 года. Всего он провёл за команду 306 матчей и 101 раз оставил ворота в неприкосновенности.