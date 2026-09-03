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Фабрегас признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в Серии А

Фабрегас признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в Серии А
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в Серии А по версии ассоциации итальянских футболистов (AIC). Лауреатов определяли голосованием среди футболистов. Церемония состоялась в среду вечером в миланском театре «Ла Скала».

39-летний испанец с 2024 года тренирует клуб. В минувшем сезоне «Комо» набрал 71 очко и занял четвёртое место в турнирной таблице. Клуб впервые в истории пробился в Лигу чемпионов.

Лучшим игроком сезона признан защитника «Интера» Федерико Димарко, а лучшим клубом сезона стал «Интер». Лучшим молодым игроком признан полузащитник Нико Пас из «Комо», а автором лучшего гола — Франсишку Консейсау из «Ювентуса».

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