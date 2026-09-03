Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 3 сентября (время московское):

19:30. «Динамо» Москва – «Ахмат».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.