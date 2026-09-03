Тренер «Рубина» Артига объяснил, почему «Оренбург» перехватил инициативу во втором тайме

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:1, 4:2 пен.).

– Вы отметили, что первый тайм получился хорошим, но, что случилось во втором? Ведь «Оренбург» перехватил инициативу...

– Дело в том, что «Оренбург» – это хорошая команда, и мы понимали, что ход встречи может измениться. Знали, что соперник обязательно проведёт замены и всё поменяется. Поэтому было важно реализовывать моменты. Также стоит учитывать, что недавно мы провели матч против махачкалинского «Динамо» в чемпионате России. Прошло практически 48 часов. А дальше приехали сюда, чтобы играть на искусственном поле. И ещё: во втором тайме не хватило свежести, чтобы идти в атаку. И команда была вынуждена обороняться, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».