Расписание матчей 3-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу

Сегодня, 3 сентября, стартует 3-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.

Расписание 3-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время — московское):

3 сентября, четверг

21:45. «Тулуза» — «Лилль».

4 сентября, пятница

20:00. «Лион» — «Осер»;

22:05. «Пари Сен-Жермен» — «Монако».

5 сентября, суббота

18:15. «Ланс» — «Лорьян»;

21:45. «Гавр» — «Брест»;

21:45. «Ницца» — «Ле-Ман».

6 сентября, воскресенье

16:00. «Труа» — «Страсбург»;

18:15. «Анже» — «Ренн»;

21:45. «Марсель» — «Париж».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако», набрав шесть очков за два матча.