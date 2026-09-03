Расписание матчей 3-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 3 сентября, стартует 3-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.
Расписание 3-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время — московское):
3 сентября, четверг
21:45. «Тулуза» — «Лилль».
4 сентября, пятница
20:00. «Лион» — «Осер»;
22:05. «Пари Сен-Жермен» — «Монако».
5 сентября, суббота
18:15. «Ланс» — «Лорьян»;
21:45. «Гавр» — «Брест»;
21:45. «Ницца» — «Ле-Ман».
6 сентября, воскресенье
16:00. «Труа» — «Страсбург»;
18:15. «Анже» — «Ренн»;
21:45. «Марсель» — «Париж».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако», набрав шесть очков за два матча.