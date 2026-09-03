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Франк Артига высказался о целях «Рубина» в Кубке России

Франк Артига высказался о целях «Рубина» в Кубке России
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Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос о целях клуба в Фонбет Кубке России.

– Какие цели у команды в Кубке России? Обязательно нужно выйти в сетку Путь РПЛ или Путь регионов: в первом случае есть право на ошибку, потому что сразу не вылетаешь, а во втором – попадаешь на слабого соперника?
– Вы правильно сказали, что в Пути регионов соперники могут уступать в классе, но там нет права на ошибку. Ментальность нашей команды и моя заключается в том, что мы хотим побеждать в каждом матче. Соответственно, если удастся занять первое место – отлично, если будет вторыми, то тоже хорошо, но мы нацелены на максимальный результат, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка за три матча. Лидирует московский «Спартак» (7).

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