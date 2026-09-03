«Манчестер Сити» отправил полузащитника в аренду в «Бенфику»

Английский «Манчестер Сити» и португальская «Бенфика» согласовали аренду аргентинского полузащитника Клаудио Эчеверри. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

«Клаудио Эчеверри перешёл в «Бенфику» на правах аренды на сезон. Аргентинский плеймейкер подписал контракт с «Манчестер Сити» в январе 2024 года, но оставался в своём предыдущем клубе «Ривер Плейт» до следующего Нового года.

Он покинул Буэнос-Айрес после блестящего выступления на чемпионате Южной Америки среди игроков до 20 лет, где забил шесть голов и был капитаном своей сборной до финала.

Его дебют в основной команде состоялся во втором тайме в финале Кубка Англии 2025 года, когда он вышел на замену, и молодой игрок даже был близок к тому, чтобы сравнять счёт, но «Сити» в итоге проиграл «Кристал Пэлас», — написано в сообщении.