Энцо Фернандес определился с игровым номером в «Манчестер Сити»

Новый полузащитник английского «Манчестер Сити» Энцо Фернандес будет выступать за команду под 17-м игровым номером. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

«Выбрав футболку с номером 17 в «Манчестер Сити», Фернандес следует по стопам легендарного Кевина Де Брёйне, который носил этот номер в течение своего великолепного десятилетия в клубе. До этого его носили такие игроки, как Сунь Цзихай и Мартин Петров», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Энцо Фернандеса из «Челси» составила € 145 млн. Аргентинский полузащитник подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити».