Защитник «Динамо» Мх Сундуков: хотим повторить путь «Балтики», а может, даже превзойти его

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался об амбициях своей команды. Он заявил, что «Динамо» хочет повторить и превзойти путь калининградской «Балтики», которая в прошлом сезоне боролась за наивысшие места в чемпионате России.

– В этом сезоне у вас суперуверенный старт. Ваше «Динамо» способно повторить путь «Балтики» прошлого сезона?

– Мы очень хотим повторить путь «Балтики» и, возможно, даже превзойти его. Но так далеко не смотрим – двигаемся от матча к матчу, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

Махачкалинское «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России бело-голубые занимают четвёртое, последнее место в группе.