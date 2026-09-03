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Защитник «Динамо» Мх Сундуков: хотим повторить путь «Балтики», а может, даже превзойти его

Защитник «Динамо» Мх Сундуков: хотим повторить путь «Балтики», а может, даже превзойти его
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Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался об амбициях своей команды. Он заявил, что «Динамо» хочет повторить и превзойти путь калининградской «Балтики», которая в прошлом сезоне боролась за наивысшие места в чемпионате России.

– В этом сезоне у вас суперуверенный старт. Ваше «Динамо» способно повторить путь «Балтики» прошлого сезона?
– Мы очень хотим повторить путь «Балтики» и, возможно, даже превзойти его. Но так далеко не смотрим – двигаемся от матча к матчу, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

Махачкалинское «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России бело-голубые занимают четвёртое, последнее место в группе.

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