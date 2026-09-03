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Воспитанник «Краснодара» Игнатьев рассказал, как Смолов купил ему ноутбук для игры в CS

Воспитанник «Краснодара» Игнатьев рассказал, как Смолов купил ему ноутбук для игры в CS
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Нападающий и воспитанник системы «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал историю, как экс-форвард «быков» Фёдор Смолов купил ему ноутбук для игры в Counter-Strike. Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. Игнатьев покинул кубанский клуб в 2019-м, прошлый сезон он провёл в «Оренбурге» и тульском «Арсенале».

– Кто помогал адаптироваться [в первой команде]?
– Если ты в целом адекватный парень, с правильным воспитанием, подходом к старшим, то тебе все помогут. Да, и напихают, покричат иногда, но это нормально – взрослый футбол он такой. Это просто надо принимать и не зацикливаться. Поэтому помогали реально все. Федя, например, мне первый ноутбук подарил для CS. Просто подарил. Хотя тот стоил (это лет шесть-семь назад было) 150-200 тысяч рублей.

– Ты сам такой комп тогда позволить не мог?
– Нет, конечно, — приводит слова Игнатьева Sports.ru.

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