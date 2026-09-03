Де Дзерби оценил переход Адарабиойо в «Тоттенхэм»

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о трансфере защитника Тосина Адарабиойо из «Челси».

«Тосин — сильный, атлетичный защитник, который играет уверенно и понимает требования, предъявляемые к игрокам самого высокого уровня. Меня также впечатлили его менталитет и желание быть частью того, что мы строим. Он знает, какая ответственность лежит на нём, когда он представляет этот клуб.

Мы очень рады, что Тосин с нами, и я знаю, что наши болельщики быстро увидят качества, которые он может привнести в команду», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Тоттенхэма».