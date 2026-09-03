15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Тоттенхэме» высказались об аренде Мудрика у «Челси»

В «Тоттенхэме» высказались об аренде Мудрика у «Челси»
Комментарии

Спортивный директор английского «Тоттенхэм Хотспур» Йохан Ланге оценил переход полузащитника Михаила Мудрика из «Челси» на правах аренды.

«Мы рады приветствовать Михаила в клубе. Мы считаем, что у него есть качества, которые позволят ему внести реальный вклад в нашу команду, и мы с нетерпением ждём его развития в нашей среде. Меня впечатлили амбиции и решимость Михаила принять этот вызов. У него сильное желание добиться успеха и совершенствоваться, и это хорошо вписывается в культуру, которую мы создаём.

Мы окажем Михаилу полную поддержку, пока он осваивается, работает с Роберто [Де Дзерби] и нашим тренерским штабом, а также со своими новыми товарищами по команде, и мы с нетерпением ждём следующего этапа его карьеры», — приводит слова Ланге официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Де Дзерби высказался о воссоединении с Мудриком в «Тоттенхэме»