В «Тоттенхэме» высказались об аренде Мудрика у «Челси»

Спортивный директор английского «Тоттенхэм Хотспур» Йохан Ланге оценил переход полузащитника Михаила Мудрика из «Челси» на правах аренды.

«Мы рады приветствовать Михаила в клубе. Мы считаем, что у него есть качества, которые позволят ему внести реальный вклад в нашу команду, и мы с нетерпением ждём его развития в нашей среде. Меня впечатлили амбиции и решимость Михаила принять этот вызов. У него сильное желание добиться успеха и совершенствоваться, и это хорошо вписывается в культуру, которую мы создаём.

Мы окажем Михаилу полную поддержку, пока он осваивается, работает с Роберто [Де Дзерби] и нашим тренерским штабом, а также со своими новыми товарищами по команде, и мы с нетерпением ждём следующего этапа его карьеры», — приводит слова Ланге официальный сайт клуба.