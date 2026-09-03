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Бубнов отреагировал на слова руководства «Балтики» об Андрее Талалаеве

Бубнов отреагировал на слова руководства «Балтики» об Андрее Талалаеве
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о реакции главы попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова, который публично осудил поведение главного тренера команды Андрея Талалаева. Специалист получил очередную дисквалификацию за демонстрацию неприличных жестов. КДК дисквалифицировал тренера на четыре игры.

— Костя Генич осудил руководство «Балтики». Вообще меня поразил. Осудил руководство за то, что они публично сказали, что так себя вести нельзя.

— А вы не согласны, что это как бы делается в приватных беседах? Что руководство должно сказать Талалаеву напрямую, а не выносить там?
— Нет. Нет. Руководство должно донести до общественности.

— Зачем?
— Что они не согласны с таким поведением. И КДК если на 400 тысяч его наказали, то мы на 1 млн накажем. Чтоб он знал, блин, как себя правильно вести. А не прекратит, то пойдёт в отставку, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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