Вратарь «Динамо» Мх Волк: не заметил проблем у «Зенита». Мы без шансов проиграли

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал исход матча с «Зенитом» в Фонбет Кубке России. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу петербуржцев.

«Без шансов проиграли, даже не могли зацепиться где-либо или хотя бы гол престижа забить. Конечно, это не было нашей задачей сегодня. Но с самого начала игра складывалась так, что нам нужно было отыгрываться. Это оказалось достаточно сложно, возможностей у нас особо не было. «Зенит» классно играл, выше