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Вратарь «Динамо» Мх Волк: не заметил проблем у «Зенита». Мы без шансов проиграли

Вратарь «Динамо» Мх Волк: не заметил проблем у «Зенита». Мы без шансов проиграли
Комментарии

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал исход матча с «Зенитом» в Фонбет Кубке России. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу петербуржцев.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Соболев – 11'     2:0 Соболев – 38'     3:0 Ерохин – 85'    

«Без шансов проиграли, даже не могли зацепиться где-либо или хотя бы гол престижа забить. Конечно, это не было нашей задачей сегодня. Но с самого начала игра складывалась так, что нам нужно было отыгрываться. Это оказалось достаточно сложно, возможностей у нас особо не было. «Зенит» классно играл, выше