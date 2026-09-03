«Всё равно где-то корону надеваешь». Иван Игнатьев — об успехах в «Краснодаре»

Бывший форвард «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал, как переживал первый успех в составе «быков». Игнатьев — воспитанник системы чёрно-зелёных, кубанский клуб он покинул в 2019-м.

– Как в 18-19 лет в «Краснодаре» ты переживал успех? Немало забиваешь, называют восходящей звездой.

– «Краснодар» ограничивал общение со СМИ – и это правильно. Потому что всё равно где-то надеваешь корону. Когда везде, на всех сайтах, восхваляют. Поднимаешь себе планку, хотя этого не надо делать, это неправильно. Но ты начинаешь в это верить. Не было проблем с тренировками, играми, всегда выкладывался на 100%. Просто в какой-то момент начинаешь думать, что ты типа крутой футболист. Хотя футбол – это труд, концентрация и больше ничего.

– А что изменилось? Внутренний голод пропадал?

– Да, наверное, так, — приводит слова Игнатьева Sports.ru.