Темиркан Сундуков: с Fan ID мы теряем очень много болельщиков, атмосферу и зрелищность

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался о негативном влиянии Fan ID на атмосферу российского футбола.

– С махачкалинцами ты побеждал «Спартак» (причём дважды), московское «Динамо», «Локомотив». Какая из побед для тебя наиболее ценная?

– Наверное, самая памятная – над «Спартаком» в Премьер-Лиге, когда я ещё голевую передачу отдал. Плюс «Динамо» и «Локо» мы победили дома, а «Спартак» – на выезде, при таких трибунах.

– Это было самое мощное давление трибун в твоей карьере?

– Была ещё кубковая игра с ЦСКА. Без Fan ID, что имеет большое значение. Вот это давление и вообще в принципе кубковые матчи на выезде с большими командами – совсем другой уровень в плане поддержки. Со «Спартаком», конечно, тоже было очень атмосферно, но именно с ЦСКА в Москве, ещё и без Fan ID… Сами понимаете разницу. С Fan ID мы теряем очень много болельщиков, атмосферу и зрелищность, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

Махачкалинское «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России бело-