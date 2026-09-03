«Монако» отправил голкипера в аренду в «Серкль Брюгге»

Французский голкипер Янн Льенар перешёл из «Монако» в бельгийский «Серкль Брюгге» на правах аренды до завершения текущего сезона-2026/2027. Об этом сообщил официальный сайт «Монако».

«Монако» объявляет о передаче вратаря Янна Льенара в «Серкль Брюгге» на сезон-2026/2027.

Воспитанник академии, Янн Льенар продолжит своё развитие на правах аренды в дочернем клубе «Монако», выступающем в Жюпиле Про-лиге. Янн воссоединится с защитником Вали Конате и нападающим Лукасом Михалем, которые также находятся в аренде на сезон в «Серкль Брюгге», — написано в сообщении клуба.

«Серкль Брюгге» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.