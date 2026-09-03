Вратарь «Динамо» Мх Волк: ЦСКА очень повезло — Аззи один из лучших правых защитников

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о переходе защитника Мохамеда Аззи в московский ЦСКА.

«Аззи, безусловно, был одним из лидеров нашей команды. Мы очень рады за него. Здорово, что он совершил такой трансфер. ЦСКА очень повезло — к ним перешёл один из лучших правых защитников, если не лучший. Он бы пригодился любой команде. Надеемся, Аззи и дальше будет проявлять себя с лучшей стороны, а потом перейдёт куда-то в Европу. Мы в него верим и ждём этого.

Конечно, с его уходом мы в чём-то потеряем, но у нас есть ребята, которые могут достойно сыграть на этой позиции: Сандрачук или Кагермазов. Могу и я там выйти (улыбается)», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.