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«Рубин» объявил об уходе Уроша Дрезгича в «Мачву»

«Рубин» объявил об уходе Уроша Дрезгича в «Мачву»
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Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Уроша Дрезгича в сербскую «Мачву». Игрок уехал в Сербию на правах аренды, контракт которой рассчитан до конца 2026 года.

«Защитник Урош Дрезгич переходит в сербский клуб «Мачва» на правах аренды до конца 2026 года. Удачи, Урош!» — написала пресс-служба казанского клуба.

23-летний серб находился в составе «Рубина» с сентября 2023 года. Его нынешний контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Однако два последних сезона футболист не играл из-за серьёзной травмы колена. Суммарно на его счету лишь два матча в составе «Рубина».

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