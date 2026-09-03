«Рубин» объявил об уходе Уроша Дрезгича в «Мачву»

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Уроша Дрезгича в сербскую «Мачву». Игрок уехал в Сербию на правах аренды, контракт которой рассчитан до конца 2026 года.

«Защитник Урош Дрезгич переходит в сербский клуб «Мачва» на правах аренды до конца 2026 года. Удачи, Урош!» — написала пресс-служба казанского клуба.

23-летний серб находился в составе «Рубина» с сентября 2023 года. Его нынешний контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Однако два последних сезона футболист не играл из-за серьёзной травмы колена. Суммарно на его счету лишь два матча в составе «Рубина».