15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Торпедо» Сундуков сравнил Лебеденко с Криштиану Роналду

Экс-защитник «Торпедо» Сундуков сравнил Лебеденко с Криштиану Роналду
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков, ранее выступавший за «Торпедо», сравнил нападающего Игоря Лебеденко с легендарным португальским форвардом Криштиану Роналду.

– В «Торпедо» ты пересекался и с Игорем Лебеденко. Тоже футболист, который победил возраст.
– Окажись вы с ним в одной команде, не иронизировали бы над его возрастом. Это только отметка в паспорте. Не зная о футбольном долголетии Лебеденко, вы бы никогда не рассекретили его реальный возраст. Уже на тот момент ему было примерно 36 лет. А этот суперпрофессионал играл до 40. Назвал бы его в этом смысле русским Криштиану Роналду, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.