Экс-защитник «Торпедо» Сундуков сравнил Лебеденко с Криштиану Роналду

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков, ранее выступавший за «Торпедо», сравнил нападающего Игоря Лебеденко с легендарным португальским форвардом Криштиану Роналду.

– В «Торпедо» ты пересекался и с Игорем Лебеденко. Тоже футболист, который победил возраст.

– Окажись вы с ним в одной команде, не иронизировали бы над его возрастом. Это только отметка в паспорте. Не зная о футбольном долголетии Лебеденко, вы бы никогда не рассекретили его реальный возраст. Уже на тот момент ему было примерно 36 лет. А этот суперпрофессионал играл до 40. Назвал бы его в этом смысле русским Криштиану Роналду, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.