«Очень скучаю». Иван Игнатьев рассказал, почему ушёл из «Краснодара» в 2019-м

Нападающий и воспитанник системы «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал, при каких обстоятельствах покинул кубанский клуб в 2019 году. Тогда форвард перешёл в казанский «Рубин».

– В 2019-м ты отказался продлевать контракт с «Краснодаром». Что тогда происходило?

– Я не отказывался. Сказал, что не согласен с тем, что клуб предлагает.

– Почему?

– Ситуация так располагала. Рынок. Но не был против переговоров, просто просил: «Давайте вернёмся к разговору позже?» А для «Краснодара» было важно сразу: согласие или несогласие.

– С высоты опыта 27-летнего человека: можно ли было поступить иначе?

– Вообще много думаю про «Краснодар» сейчас, очень скучаю. Конечно, я бы, возможно, изменил своё решение.

– Насколько на твоё решение повлияло окружение?

– Это история даже больше не про чьё-то влияние, а про меня. Про мой вспыльчивый характер. Порой принимаю резкие решения на эмоциях – там, где всё могло быть по-другому, если подойти с холодной головой. Но какие-то мысли лезут не в тот момент. Когда пришёл в кабинет, видишь контракт. Думаешь: «Как так? Да нет, я заслуживаю другого». А потом приходишь [в себя]: «А кто я-то? Просто парень, которого они воспитали». И вот такие мысли были потом. Конечно, тяжело уходить. Ты с детства привык, что клуб – как семья, грубо гово