Сундуков: оказал бы достойное сопротивление Мбаппе в забеге. Может, организуем?

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался о своих скоростных качествах.

– Тему твоей скорости я не могу не затронуть. Повезло с генами?

– У меня отец тоже быстрый. Он занимался дзюдо и до сих пор в хорошей физической форме, поджарый. Думаю, если надо будет меня догнать, он точно справится.

– Прям даже тебя?

– Ну я же не буду в полную силу от него убегать! (Смеётся.)

– По статистике, ты самый быстрый футболист РПЛ прошлого сезона. Сердер Сердеров говорил, что бегаешь не хуже Мбаппе. Поспринтовался бы с Килианом?

– С удовольствием! Думаю, оказал бы достойное сопротивление. Попробуйте, может, организуем такой забег? — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.