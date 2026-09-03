«Урал» арендовал воспитанника «Краснодара»

Екатеринбургский «Урал» в телеграм-канале сообщил о переходе защитника Виталия Стежко на правах аренды из «Краснодара».

«Футбольный клуб «Урал» договорился с «Краснодаром» об аренде центрального защитника Виталия Стежко.

29-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». Выступал за «Краснодар-2», армянский «Пюник», красноярский «Енисей» и новороссийский «Черноморец». В сезоне-2024/2025 в составе «Черноморца» занял третье место в Первой лиге и был признан лучшим игроком турнира. Летом 2025 года вернулся в «Краснодар», с которым подписал контракт до 30 июня 2028 года. За карьеру провёл более 200 официальных матчей. Играл за юношеские и молодёжную сборные России.

Приветствуем Виталия в «Урале»!» — написано в сообщении клуба.