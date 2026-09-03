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Иван Игнатьев рассказал, как отреагировал на критику Леонида Слуцкого

Иван Игнатьев рассказал, как отреагировал на критику Леонида Слуцкого
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Экс-нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал, как отреагировал на критику тренера Леонида Слуцкого, с которым он работал в казанском клубе. Слуцкий говорил, что не считает Игнатьева хорошим футболистом. Прошлый сезон Иван провёл в «Оренбурге» и тульском «Арсенале».

– С какими мыслями ехал в «Рубин»?
– С большим волнением и большими ожиданиями. Много слышал о Викторовиче [Слуцком] как о тренере, о его успехах. Большая фигура в нашем футболе. Ехал и думал: «Нифига себе, еду к Слуцкому. Сделает меня сильнее как футболиста». Но получилось совсем иначе. Можно сказать, у нас с Викторовичем не получилось. Наверное, просто потому, что очень разные характеры. Максимально.

– Ты говорил: «Слуцкий не считал меня хорошим футболистом». Почему так решил?
– Он говорил это прямо. Не часто, но раза три слышал такое выражение.

– Что думал об этом?
– Непросто. Ты один в чужом городе, тебе это говорит авторитетный человек. Застревают слова, думаешь о них: «Реально не футболист? Просто залётный тип?» Много говорил об этом с агентами, братом. Нужно было услышать что-то поддерживающее, — приводит слова Игнатьева Sports.ru.

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