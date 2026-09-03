«Нижний Новгород» объявил о переходе полузащитника Тичича в «Целе»

«Нижний Новгород» в телеграм-канале сообщил о переходе полузащитника Луки Вешнера Тичича в словенский «Целе».

«Полузащитник Лука Вешнер Тичич продолжит карьеру в составе команды-чемпиона Первой словенской лиги — ФК «Целе». Футбольные клубы «Нижний Новгород» и «Целе» договорились о переходе прав на 25-летнего полузащитника.

За наш клуб Лука выступал с июля 2024 года. На его счету 58 игр за «Нижний Новгород» во всех турнирах, два забитых гола и две голевые передачи. Лука, желаем удачного развития футбольной карьеры!» — написано в сообщении клуба.

«Нижний Новгород» возглавляет турнирную таблицу Лиги Pari, набрав 22 очка за восемь матчей.