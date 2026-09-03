Защитник «Динамо» Мх Сундуков не согласился с тем, что Батраков променял «шило на мыло»

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался о переходе полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

– Как считаешь, стоило ли Батракову переходить в «Галатасарай»? Удивительно, но противников этого трансфера хватало.

– Точно стоило. Кто-то сравнивал российский чемпионат с турецким и пришёл к выводу, якобы это обмен шила на мыло. Но как это может быть «шилом», если в чемпионат Турции только этим летом перешли Салах, Лукаку и Влахович? Это же топовые футболисты мирового уровня. Почему бы нашим российским футболистам тоже с ними не играть, не конкурировать и не использовать чемпионат Турции как плацдарм для дальнейших переходов в Европу?

Сейчас тяжело из РПЛ уехать в условный «ПСЖ». Да, такое возможно, как выяснилось на примере Сафонова. Но для этого очень многое должно сойтись. Если есть возможность перейти в качественный зарубежный чемпионат, надо сразу соглашаться, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.