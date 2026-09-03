Определены судейские назначения на матчи 10-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 10-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Текстильщик» — «Торпедо»: Владислав Харитонов (Казань) – Вадим Тройненков (Калуга), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Олег Журавлев (Подольск), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Илья Довольнов (Тюмень), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Евгений Седов (Калининград), инспектор –Михаил Ходырев (Москва), делегат – Игорь Крапивко (Московская область);

«Енисей» — «Нефтехимик»: Михаил Черемных (Пермь) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья – Виталий Евдокимов (Барнаул), инспектор – Евгений Волнин (Сочи), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Челябинск» — «Спартак» Кострома: Семён Медведев (Екатеринбург) – Егор Ли (Москва), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Волга» — «Арсенал»: Сергей Федотов (Нижний Новгород) – Кирилл Филатов (Петрозаводск), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«Уфа» — «Велес»: Кирилл Гарафутдинов (Москва) – Алексей Чаплыгин (Москва), Константин Наприенко (Новосибирск), резервный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны), инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Евгений Летин (Московская область);

«Шинник» — «Ротор»: Александр Машлякевич (Москва) – Александр Сахно (Челябинск), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Данила Цурков (Москва), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Сочи» — «Нижний Новгород»: Виталий Молдован (Краснодар) – Евгений Синянский (Ярославль), Дмитрий Михалёв (Москва), резервный судья – Владислав Егоров (