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Бубнов сообщил, что Сергею Семаку нельзя было играть в футбол из-за порока сердца

Бубнов сообщил, что Сергею Семаку нельзя было играть в футбол из-за порока сердца
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Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что бывший российский футболист, а ныне главный тренер «Зенита» Сергей Семак страдал из-за заболевания сердца. Эксперт рассказал об этом, обсуждая проблемы хавбека «Баварии» Джамала Мусиалы — полузащитник мюнхенцев дважды за несколько дней терял сознание во время матча.

— Там надо серьёзно выяснять, в чём дело.

— Там уже давным-давно всё понятно.
— Всё понятно? Когда он концы отдаст на поле, вот тогда им станет понятно. Будут нести ответственность.

— Не отдаст он концы. Что мы такое говорим вообще?
— Я вообще говорю. Такие случаи были уже. Чего этому, датчанину (Кристиану Эриксену. — Прим. «Чемпионата») разрешают играть?

— Не везде, во-первых...
— Не везде, да, но тем не менее. А если он умрёт? Чего будете делать?

— Так он же выходит на поле с разрешения врачей.
— Можно без разрешения врачей.

— Нельзя.
— Я отвечаю.

— Нельзя!
— Да Семак играл так. У Семака порок сердца.

— Да когда это было?
— В советское время.

— Какое советское? Семак не играл [тогда]!
— Ну, в российское. Я узнавал. Где он медосмотр проходил, сказали втихаря, что у него порок сердца. Ему нельзя играть, а он играл. Написал, что несёт ответственность [за это решение], — сказал Бубнов в видео на Yo