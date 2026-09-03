Бубнов сообщил, что Сергею Семаку нельзя было играть в футбол из-за порока сердца

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что бывший российский футболист, а ныне главный тренер «Зенита» Сергей Семак страдал из-за заболевания сердца. Эксперт рассказал об этом, обсуждая проблемы хавбека «Баварии» Джамала Мусиалы — полузащитник мюнхенцев дважды за несколько дней терял сознание во время матча.

— Там надо серьёзно выяснять, в чём дело.

— Там уже давным-давно всё понятно.

— Всё понятно? Когда он концы отдаст на поле, вот тогда им станет понятно. Будут нести ответственность.

— Не отдаст он концы. Что мы такое говорим вообще?

— Я вообще говорю. Такие случаи были уже. Чего этому, датчанину (Кристиану Эриксену. — Прим. «Чемпионата») разрешают играть?

— Не везде, во-первых...

— Не везде, да, но тем не менее. А если он умрёт? Чего будете делать?

— Так он же выходит на поле с разрешения врачей.

— Можно без разрешения врачей.

— Нельзя.

— Я отвечаю.

— Нельзя!

— Да Семак играл так. У Семака порок сердца.

— Да когда это было?

— В советское время.

— Какое советское? Семак не играл [тогда]!

— Ну, в российское. Я узнавал. Где он медосмотр проходил, сказали втихаря, что у него порок сердца. Ему нельзя играть, а он играл. Написал, что несёт ответственность [за это решение], — сказал Бубнов в видео на Yo