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Ринат Дасаев: Карседо способен привести «Спартак» к чемпионству

Ринат Дасаев: Карседо способен привести «Спартак» к чемпионству
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о главном тренере московского клуба Хуане Карлосе Карседо. Испанец возглавил красно-белых в январе этого года. Прежде он работал в кипрском «Пафосе».

«Думаю, что Карседо первый со времён Массимо Карреры, кто способен привести «Спартак» к чемпионству! Но заранее гадать не люблю, потому что гадаю и происходит наоборот. Не хочу сглазить. Дай бог, «Спартак» станет чемпионом», — приводит слова Дасаева «РИА Новости Спорт».

После шести туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (18 очков).

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